انت الان تتابع خبر اخماد حريق التهم 3 مولدات كهربائية وسط ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة مولدات كهربائية أهلية مع كميات كبيرة من وقود الگأز الخاص بتشغيلها داخل مدينة سكنية في منطقة حي سومر وسط محافظة ذي قار".وأوضحت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المنازل القريبة من موقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشارت إلى أنه "وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

