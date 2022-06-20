زيدان يكسر حاجز الصمت بشأن مستقبله في عالم التدريب

وصرح زيدان عبر برنامج تيليفوت المذاع على قناة TF1 الفرنسية "أريد مواصلة مشواري مع التدريب، لا يزال لدي الحماس، كرة القدم هي مصدر شغفي".

وأضاف زيزو "لا أحلم بأي شيء، حلمت كثيرًا، وحققت الكثير، عمري 50 سنة، أنا راضٍ وسعيد بما أنجزته، هذا هو أهم شيء".



بسؤاله عما إذا كان يشعر أن لديه المزيد ليعطيه لكرة القدم، أجاب النجم الفرنسي ضاحكا "نعم.. لدي الكثير لأقدمه، أو على الأقل شيء ما، أريد أن أكمل على هذا الطريق".

ولم يحدد زيدان في حديثه وجهته المقبلة، وهل ستكون باريس سان جيرمان أم منتخب فرنسا بعد مونديال 2022.

وفي سياق آخر، استعاد زيدان ذكريات حصوله على بطاقة حمراء في نهائي مونديال 2006 بعد نطحته الشهيرة في صدر المدافع الإيطالي، ماركو ماتيراتزي، قائلا " لست فخورا بما فعلته، لكنه جزء من مشواري، فالإنسان لا يتصرف طوال حياته بشكل مثالي، لقد مررت بأوقات صعبة، وهذا الموقف جزء منها".



وأتم تصريحاته "أعتقد أن ليزارازو هو الوحيد الذي كان بإمكانه منعي مما فعلته، كان من الممكن أن يكون مهمًا في تلك الليلة، لو كان بجانبي، على أي حال، لا يمكن تغيير ما حدث في الماضي".