نانسي عجرم تتعرض لموقف مرعب على المسرح(فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لموقف مرعب على المسرح وذلك اثناء احيائها مؤخراً لحفل في الاردن.



وظهرت نانسي في فيديو تداوله المتابعون بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تستعد لغناء اغنيتها الشهيرة "ما تيجي هنا"، لينطلق فجأة من خلفها دخان من ضمن مؤثرات الحفل، وهو الامر الذي ارعبها وظهر واضحاً على وجهها.

وتفاعل كثير من المتابعين مع هذا الفيديو، إذ كان من التعليقات "وقف شعرها من الخوف".

وتجاوزت الموقف المثير بعد أن ارتبك بشكل ملحوظ أثناء مزاحه مع الجمهور.