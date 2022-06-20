موسكو: أطلقنا صواريخ على مواقع المدفعية الأوكرانية في دونيتسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أطلقت صواريخ على مواقع للمدفعية الأوكرانية في منطقة دونيتسك، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية أطلقت صواريخ جو أرض على 12 موقعاً لوحدات أوكرانية مزودة بمدافع هاوتزر إم777- الأمريكية وأنظمة صاروخية متعددة الإطلاق جراد في منطقة دونيتسك.

وأضاف أن الطيران الروسي نفذ 62 ضربة على مواقع أوكرانية ومخازن ذخيرة بما في ذلك في منطقة خاركيف وبالقرب من مدينة ليسيتشانسك في لوغانسك.