شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حزب الرئيس ماكرون يخسر غالبيته في البرلمان الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون غالبيته في البرلمان الفرنسي الأحد بحصوله على 245 مقعداً في المجلس المؤلف من 577 مقعداً في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وفقاً للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الإثنين.



ويعني ذلك أن تحالف "معاً" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعدا).

وفاز تحالف اليسار بـ135 مقعداً، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بـ89 مقعداً، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس بناء على النتائج التي نشرتها الوزارة.