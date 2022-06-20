ألمانيا تؤكد أن الحكومة سترد "قريبا" على الارتفاع القوي في أسعار الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الحكومة الألمانية ستقدم "ردوداً في القريب العاجل" على استمرار الارتفاع القوي في أسعار الطاقة.



وقال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، في مدينة فلنسبورج الأحد إن " التضخم المرتفع المدفوع بمصادر الطاقة الأحفورية يلقي بظلاله على البلاد بشكل خطير".

وأردف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر:" لدينا إمكانيات مختلفة للتخفيف من عبء هذه الأسعار، لكن مسألة العدالة تطرح نفسها بالطبع بشكل مباشر ويتعين مواصلة مناقشتها بالتأكيد: كيف نحافظ على الشركات في السوق؟ أي دعم يجب علينا أن نقدمه وكيف ندعم الأسر التي تحتاج في فترة التدفئة إلى تدفئة مسكنها أو منزلها لكنها ربما لا تستطيع أن تدفع ثمن ذلك بدون عناء؟ وسنعطي ردوداً على ذلك في القريب العاجل".

كان الائتلاف الحاكم في ألمانيا قرر حزمتين لتخفيف الأعباء حتى الآن تضمنتا تخفيض الضريبة على الوقود والعمل بنظام التذكرة الشهرية المخفضة فئة 9 يورو في وسائل المواصلات العامة.

ويحث حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب هابيك (الخضر) بشكل خاص على تقديم المزيد من إجراءات التخفيف.