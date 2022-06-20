شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يفتح ملف التعديات على أملاك الدولة واشتراطات البناء بحضور 3 وزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، الخميس القادم، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.

كما تستعرض اللجنة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26 من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.