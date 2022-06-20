رئيسة الوزراء الفرنسية: نتيجة الانتخابات البرلمانية «خطر على البلاد»

20 يونيو , 2022
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن (أ ف ب).
صرحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد وفشلت في منح الغالبية لأي حزب تشكل خطراً على البلاد، لكنها تعهدت أن يسعى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لبناء تحالفات على الفور.
وقالت «هذا الوضع يشكل خطراً على البلاد، بالنظر إلى التحديات التي علينا مواجهتها»، مضيفة «سوف نعمل اعتباراً من الغد على بناء غالبية» قادرة على العمل.
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