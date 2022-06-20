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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العملة المشفرة بتكوين تصعد 5.7٪ إلى 20045 دولاراً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
ارتفعت عملة بتكوين المشفرة 5.69% إلى 20045.29 دولار بحلول الساعة 20:03 بتوقيت غرينتش الأحد، بزيادة 1079.23 دولار عن إغلاقها السابق.
وبذلك تكون بتكوين، وهي العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، قد زادت 13.9% عن أدنى مستوى خلال هذا العام البالغ 17592.78 دولار والذي سجلته أمس السبت.
وارتفعت عملة إيثر 10.42% إلى 1100.07 دولار اليوم الأحد، مضيفة 103.79 دولار إلى إغلاقها السابق.