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العملة المشفرة بتكوين تصعد 5.7٪ إلى 20045 دولاراً

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العملة المشفرة بتكوين تصعد 5.7٪ إلى 20045 دولاراً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت عملة بتكوين المشفرة 5.69% إلى 20045.29 دولار بحلول الساعة 20:03 بتوقيت غرينتش الأحد، بزيادة 1079.23 دولار عن إغلاقها السابق.

 

وبذلك تكون بتكوين، وهي العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، قد زادت 13.9% عن أدنى مستوى خلال هذا العام البالغ 17592.78 دولار والذي سجلته أمس السبت.

 

وارتفعت عملة إيثر 10.42% إلى 1100.07 دولار اليوم الأحد، مضيفة 103.79 دولار إلى إغلاقها السابق.                                                                                                         

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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