فون دير لاين "واثقة" من منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ثقتها في حصول أوكرانيا رسمياً على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الرئيسية للتكتل في بروكسل في وقت لاحق من الشهرالجاري.



وقالت فون دير لاين لإذاعة "إيه أر دي" العامة الألمانية مساء الأحد "أعتقد اعتقاداً راسخاً أننا سنحصل على قرار إيجابي، وأننا سنحصل على الدعم، وأن المسار قد تم تحديده الآن".

وقالت "بالطبع، هذا أيضا قرار تاريخي يتعين أن يتخذه المجلس الأوروبي الآن، ولكن الاستعدادات جيدة". وأضافت أنها كانت "واثقة" من فرص أوكرانيا.

وتأتي تصريحات فون دير لاين بعد أن أيدت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة منح كل من أوكرانيا ومولدوفا رسميا صفة دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.