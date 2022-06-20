ستيفاني وليامز: اللجنة المشتركة أحرزت توافقًا على المواد الخلافية في مسودة الدستور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن "اللجنة المشتركة أحرزت توافقًا على المواد الخلافية في مسودة الدستور".



وأضافت وليامز في مؤتمر صحفي الإثنين: "نشكر جميع الأطراف الليبية على تقديم التنازلات من أجل مصلحة الشعب".

وتابعت: "ندعم انتخابات شفافة في أقرب وقت ممكن في ليبيا".

والأحد قبل الماضي، بدأت في القاهرة مباحثات الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة الليبيين للتوافق على قاعدة دستورية تجري وفقها انتخابات ليبية في أقرب الآجال.

وجاء اجتماع اللجنة لبحث التوافق على باقي بنود القاعدة الدستورية، وهي نقاط الخلاف بين أطراف النزاع التي تمثّل 30% بعد أن أتموا أكثر من 70% من تلك القاعدة خلال الجولة الماضية المختتمة في 20 مايو/أيار الماضي في القاهرة أيضا.