شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تضامن النواب تناقش قانون صندوق دعم ذوى الإعاقة بحضور 10 وزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، لاستعراض رأي مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتم توجيه الدعوة إلى 10 وزارات وهي العدل، المالية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، التجارة والصناعة، كما تم دعوة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.