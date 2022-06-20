شكرا لقرائتكم خبر عن طمس المعالم الأثرية لبركة الملك فاروق على طاولة "إعلام النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن طمس المعالم الأثرية لبركة الملك فاروق بدهشور بمحافظة الجيزة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن قيام مسئولي المعهد العالي للفنون المسرحية بالتلاعب والتزوير في نتيجة أحد خريجي المعهد (حسبما ورد في طلب الإحاطة).