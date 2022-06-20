شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يهز شمال اليابان ولا خطر من حدوث تسونامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته حسب التقديرات الأولية 5 درجات هز مدينة سوزو الواقعة على أطراف شبه جزيرة نوتو في شمال اليابان صباح اليوم الاثنين.

أضافت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وبلغت قوته "5 درجات" على مقياس شدة الزلزال الياباني البالغ 7 درجات في مدينة سوزو على ساحل بحر اليابان. وقالت إنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) .

وهز زلزال المنطقة ذاتها بعد ظهر أمس الأحد.