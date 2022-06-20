شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، منها 38 إصابة مصحوبة بأعراض و71 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 159 إصابة جديدة، منها 36 إصابة مصحوبة بأعراض و123 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 225281 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

ورصدت العاصمة بكين أربع حالات محلية جديدة مصحوبة بأعراض في حين لم تسجل أي حالة في اليوم السابق، وسجلت حالة إصابة محلية جديدة بلا أعراض مثلما كان الحال في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنغهاي 10 إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل ثلاث حالات في اليوم السابق، ورصدت ثلاث إصابات محلية جديدة بلا أعراض مقابل ست إصابات في اليوم السابق.