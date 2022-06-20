شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل أقل من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) انخفض إلى أقل من 20 ألف إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 18 ألفا و 820 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية. وكانت كوريا الشمالية قد سجلت حتى الأربعاء الماضي 73 حالة وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل أكثر من 63ر4 مليون حالة، تعافى منها 6ر4 مليون شخص، ويعالج ما لا يقل عن 31 ألفا و 540 شخصا.

وفي 12 مايو، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو.