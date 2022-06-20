شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية أردنية بحرينية بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قمة ثلاثية ضمت كلا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، في مدينة شرم الشيخ.

ورحب القادة الثلاثة خلال الاجتماع بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبحرين والأردن، والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.