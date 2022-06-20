شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين الاعتداء على أماكن العبادة بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الدامي الذي استهدف معبدًا للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول السبت، وأسفر الانفجار الفظيع عن مقتل أحد المصلين وحارس أمن أفغاني، وعن إصابة العشرات بجروح خطِرة.

وجاء الهجوم الدموي في أعقاب انفجار آخر هز مسجدًا في ولاية قندوز شمال أفغانستان يوم الجمعة الماضي، ولقي خلاله مصلٍ واحد على الأقل مصرعه وأُصيب عدد قليل آخر بجراح.

وشجبت المنظمة بشدة موجة الهجمات التي استهدفت مؤخرًا أماكن للعبادة، مؤكدة أنه لا ينبغي السماح لهذا العنف بأن يحيد بالبلاد عن مسارها نحو الاستقرار والأمن الدائمين اللذين يأملهما الشعب الأفغاني وبقية العالم. وأعربت المنظمة عن عميق تعاطفها مع أسر الضحايا، متقدمة لها بخالص التعازي وراجية عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.