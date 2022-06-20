شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: الاستيطان يكرس «الفصل العنصري» الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: «إن تعميق الاستيطان يعني تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، ومحاولة لإدخال تغييرات كبيرة في واقع الأرض الفلسطينية، بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر بات واقعا يصعب تغييره، وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد، وبقوة الاحتلال، ووفقا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت الوزارة في بيان، أمس الأحد، أن تعميق الاستيطان و(الأبرتهايد) يؤديان إلى محاصرة فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، إن لم يكن وأده، وإغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يقوض فرصة التوصل إلى حلول سياسية للصراع، ويهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.

وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، ونتائجها، وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام.