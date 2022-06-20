شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسي» الليبي يطلق إستراتيجية للمصالحة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن موعد إطلاق الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، الخميس القادم، ويمثل المشروع ركيزة عمل المفوضية العليا للمصالحة في ليبيا خلال الفترة القادمة.

فيما دعت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، جميع الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا. ‏«خطاب» ضد من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في البلاد، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية.

وقالت ستيفاني في تصريحات أمس الأحد: الكراهية معول هدم يدمر النسيج الاجتماعي في أي مجتمع، يجب ألا نتسامح مع مَن ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في ليبيا.

واختتمت المستشارة الأممية داعية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد مَن ينشر الكراهية، قائلة: لنقف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد.

من جهته، طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الليبيين، بأن يكونوا أكثر تسامحا وتقبّلا للآخرين من أجل بناء دولة تسع الجميع.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن باشاغا، قوله إنه كان ولا يزال لخطاب الكراهية، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، الدور الأكبر في تصعيد الأزمات التي تمر بها ليبيا، ونشر الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف باشاغا قائلًا إنه بمناسبة الذكرى الأولى للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، أدعو جميع الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحا وتقبّلا للآخرين، من أجل بناء دولة تسع الجميع.

فيما أصدر العاملون بوزارة الداخلية بالمنطقة الغربية، في بيان مصور، السبت، دعمهم لمجلس النواب وحكومة فتحي باشاغا، مشددين على أن ليبيا واحدة ولا تقبل القسمة وأرض الوطن أمانة في أعناقهم.

وقال العاملون بالوزارة: نقف صفا واحدا مع كل مَن يسعى للملمة شمل الوطن، ونطالب أبناء الشعب باحترام القانون والأمن، ونؤكد أن الجهات المنتخبة من قبل المواطن هي الجهات الشرعية الوحيدة المتمثلة في البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، ونرفض الحكومات الخارجية.

بريطانيا تجدد دعم الرئاسي الليبي في إقامة الانتخابات

من جهتها، جددت السفيرة البريطانية لدى ليبيا «كارولاين هور يندل»، استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الليبي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف.