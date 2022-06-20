شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة الشيوخ" توافق على مقترح نائبة التنسيقية بمرصد للتكيف والمرونة الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة الذى تقدمت به النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء مرصد لممارسات التكيف والمرونة بالقارة الأفريقية ضمن مركز التكيف والمرونة الأفريقى الذى تستضيفه مصر.

يهدف الاقتراح برغبة إلى دعم الدور الريادى للدولة المصرية فى القارة الأفريقية من خلال العمل على رصد ممارسات التكيف والمرونة بالقارة، والتعريف بجهود ومشروعات الدولة المصرية الخاصة بالتكيف والمرونة مما يعزز من التكامل المصرى الأفريقى، ويفتح فرصا للتعاون والاستثمار المشترك.

وقالت نائبة التنسيقية: كما أن هذا المرصد ضمن مركز التكيف والمرونة الأفريقى من شانه تعزيز حوار السياسات بين الدول الأفريقية وتعزيز التعاون جنوب جنوب ومتعدد الأطراف فيما يتعلق بالتكيف والمرونة أمام تداعيات التغيرات المناخية.

وأيدت كل من وزارتى البيئة والخارجية المقترح، مع التأكيد على أهميته كونه يقع فى إطار اختصاصات مركز التكيف والمرونة الأفريقى، ويعزز من التكامل والتعاون المشترك مع دول القارة.