شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تطالب حصر فرص العمل المتاحة بإحدى قرى إيتاى البارود لإقامة مشروعات للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح بشأن إقامة مشروعات منتجة بقرية العيون مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت النائبة فايزة صالح، أن قرية العيون مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة من أكبر القرى المصرية في ظاهرة الهجرة الغير شرعية للدول الأوروبية، وبالرغم من نجاح الدولة المصرية في التصدي لمشكلة الهجرة الغير شرعية إلا أن قرية العيون مركز آيتاي البارود مازالت تعاني من هذه الظاهرة، ولابد من عمل دراسات الجدوى اللازمة لإقامة أحد المصانع أو إقامة أحد المشروعات المنتجة بالقرية لتوفير فرص عمل لشباب القرية والقرى المجاورة حتى لا تتفشى هذه الظاهرة أكثر، وخاصة وأنة يوجد مساحة 8 أفدنة تابعة لهيئة الأقاف قريبة من قرية العيون، مطالبة تشكيل لجنة لدراسة احتياجات القرية من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز طبيعي وملاعب للشباب أملا في تحسين الظروف المعيشية ورفع المعاناة عن المواطنين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن قرية العيون التابعة للوحدة المحلية لقرية معنيا يتبعها عدد15 عزية ، ونجع ، وتعداد سكانها 3171 ألف نسمة، ويبلغ اجمالى قرية العيون وتوابعها حوالى 12.381 ألف نسمة وتم مخاطبة وزيرة الهجرة يوم 23/12/2019 لافادتها ان المحافظة على استعداد لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " مراكب النجاه " للحد من الهجرة الغير شرعية.

وتابعت:" تم تمويل بقيمة 55 مليون جنيه مقسمة على البنية التحتية بقيمة تقدر بحوالي 28.5 مليون جنيه، والمشروعات بقيمة تقدر 26.5 مليون جنيه، ونتج عن ذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم التوسع في بعض المشروعات مثل زراعة محاصيل البطاطس والبصل التي تتميز بها قرية العيون، وايضاً تمويل المشروعات لقش الأرز، ومكامير الفحم النباتى".

واستكملت:" المشروعات القائمة حاليا بقرية العيون الهيئات الحكومية الموجودة بالقرية وهي (بنك التنمية الزراعية – الجمعية الزراعية – وحدة الطب البيطري - وحدة طب الاسرة بالعيون) الترميمات: ( ترميم مركز الشباب – ترميم المدرسة الإعدادية – ترميم المدراس الابتدائى ) والمشروعات المقترح اقامتها بالقرية الوحدة المحلية لقرية معنيا والقرى والعزب التابعة لها تم ادراجها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة( حياة كريمة) والتي ستشمل كافة قرى المركز بما فيها قرية العيون والقرى التابعة لها.

وأوصت اللجنة بقيام وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات ومحافظة البحيرة تشكيل لجنة مشتركة لوضع دراسة بالفرص المتاحة في قرية العيون مركز ايتاي البارود الصالحة لإقامة مشروعات للشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في القرية، ومخاطبة محافظ البحيرة لوزيرة التخطيط بإدراج المبالغ المالية اللازمة لقرية العيون مركز ايتاي البارود.