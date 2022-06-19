شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تطالب بسرعة إصدار تراخيص إشهار مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من اعضاء مجلس النواب بشأن بعض المشكلات التى تواجه مراكز الشباب.

واستعرض النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات إشكالية عدم تجهيز ملعب مدينة قها بمحافظة القليوبية رغم أن مدينة قها ذات تعداد شبابى كبير ومن المدن الرئيسية بالمحافظة، ومشكلة عدم استكمال سور المبنى الإدارى والملعب الخلفى بمركز شباب قرية ترسا مركز طوخ محافظة القليوبية، مؤكدا انه بعد بناء المبنى لم يتم استغلاله فى أى نشاط رياضى وأصبح كأنه لم يكن، مطالبا بسرعة تنفيذ باقى الاعمال وهى استكمال السور والملعب الخلفي.

وعقبت وزارة الشباب على طلب الاحاطة مؤكدة أنه قد تم إنشاء مبنى إدارى واستلامه وتشغيله فى 9/1/2022، مضيفًا بأن مساحة الملعب تبلغ نحو (13*27م) وهى مساحة لا تكفى لإنشاء ملعب خماسي، ومحاطة بسور من اتجاهين ومبانى سكنية فى الاتجاه الثالث، مؤكدًا أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة سوف تدرج سور بمساحة تبلغ 20 مترا ضمن الخطة الإضافية للوزارة للعام المالى 2022/2023.

وناقشت اللجنة طلب الاحاطة الثانى المقدم من النائب أحمد الخطاب، بشأن عدم ادراج إنشاء مركز شباب قرية قومبانية لوقين التابعة للوحدة المحلية زهرة، مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة، مؤكدا انه قد تم توفير قطعة ارض تبرع تبلغ مساحتها 1500 متر مطالباً اصدار قرار تخصيص من الوحدة المحلية لإنشاء ملعب عليها.

وتعقيباً على موضوع طلب الإحاطة أشار الدكتور إبراهيم خضر أبو قرن وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة إلى مخاطبة المديرية للوحدة المحلية بالمحافظة فى 21/4/2022 لإصدار قرار التخصيص للمركز وسوف تقوم المديرية بإدراجه فور الانتهاء من قرار التخصيص بخطة المديرية.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، بضرورة استكمال السور وتجهيز المبنى الإدارى بالأدوات والمستلزمات المكتبية والاثاث وذلك خلال أوائل شهر يوليو 2022 الخاص بمركز شباب ترا.

أما بالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب احمد خطاب بشأن عدم ادراج إنشاء مركز شباب قرية قومبانية لوقين أوصت اللجنة بضرورة سرعة اصدار قرار التخصيص من رئاسة الوزراء حتى يتسنى انهاء إجراءات شهر وانشاء مركز الشباب قرية قومبانية لوقين.