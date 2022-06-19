شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بعمل وزير الصحة يستعرض الجهود بسوهاج: 2 مليار جنيه لـ7 مستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة، بإنهاء العديد من المشكلات فى المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج وأنه خلال عام ستدخل بعض المستشفيات المتوقفة فى الخدمة والانتهاء من مستشفيات أخرى خلال فترة ومواعيد زمنية قريبة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن بحث منظومة الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج ككل لتقييم الوضع الصحى بها بين الواقع والمأمول، بناءً على ما تقدم به نواب محافظة سوهاج فى هذا الشأن.

واستعرض عبد الغفار، التحديات والجهود المبذولة فى المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج خلال الاجتماع، موضحا أنه تم إجراء 12 ألف عملية جراحية فى قوائم الانتظار، وإصدار 134 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة نصف مليار جنيه، بالإضافة إلى القوافل العلاجية.

وقال وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، أن هناك 2,6 مليون منتفع من التأمين الصحى فى محافظة سوهاج، حتى لو المستشفى فيها دور غير شغال.

وأشار إلى أن جامعة سوهاج لها دور فى تقديم خدمات صحية بجانب مستشفيات وزارة الصحة، وتابع: "فى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى حياة كريمة خلال الثلاثة أشهر المقبلة هناك مشروعات على الأرض ستظهر".

وأكد الوزير أنه بالنسبة للمستشفيات السبعة المتوقفة فى محافظة سوهاج هناك جهود تبذل، متابعا: "مستشفى جرجا المركزى 97% نسب التنفيذ، 7 شهور يتم الانتهاء منها، ومستشفى جهينة 90%، وبعضها سيتم الانتهاء منها خلال الشهور المقبلة مثل مستشفى طما، وهناك مستشفى طهطا".

وتابع: "7 مستشفيات مؤثرين جدا ويتم تنفيذ الأعمال فيها بتكلفة نحو 2 مليار جنيه لتطوير هذه المستشفيات، والسبب الذى أخر الانتهاء منها على مدار 8 سنوات وجود قضايا وغيرها"، وأوضح أن هناك مستشفيات لم يتم الانتهاء منها ولم تستوفى معايير التأمين الصحى الشامل وبالتالى لابد من توفير هذه المعايير حتى تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل، ولفت إلى أن هناك وحدات ومراكز ستدخل الخدمة.

وذكر القائم بعمل وزير الصحة فى كلمته: "متفق تماما مع النواب مع حجم التحديات ومعاناة المواطنين، القدر أن كل هذه المستشفيات دخلت فى توقيت واحد، نعدكم بعد سنة نشوف مستشفيات دخلت الخدمة".