"التنسيقية" تشارك فى صالون ثقافى عن التغيرات المناخية وعلاقتها بالوعى.. صور

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى صالون ثقافى عن التغيرات المناخية وعلاقتها بالوعى، بالتعاون مع صالون 30 يونيو، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

تطرق الحديث فى الصالون إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وكيفية رفع الوعى بها.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الوزارة بملف البيئة، وأن الدولة المصرية مقبلة على حدث دولى تاريخى وهو تنظيم قمة المناخ cop 27.

ووجهت وزيرة البيئة الشكر إلى كل الوزارات المعنية التى شاركت فى إعداد الاستراتيجية.

أقيمت الفعالية فى متحف القوات الجوية، وبدأت بعرض فيلم تسجيلى قصير عن القوات الجوية وبعض الفقرات الفنية.

ضم وفد التنسيقية: النائبة هادية حسنى، عضو مجلس النواب، والنائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، وشارك من أعضاء التنسيقية: ريهام الشبراوى، أحمد فتحى، أحمد يحيى وجميلة زكي.