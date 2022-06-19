نائب عن التنسيقية: ميادين وشوارع ههيا محرومة من مظاهر التمدن

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الإعلام بمجلس النواب اجتماعاً لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تطوير ميادين مركز ههيا وشوارعه الرئيسية بمحافظة الشرقية.

واوضح النائب نادر مصطفى أن مركز ههيا أحد أعرق مراكز محافظة الشرقية ولكنه من المدن المظلومة والمحرومة ولا يوجد العديد من مظاهر التمدن حيث تبعد حوالى 10 كيلومترات عن مدينة الزقازيق، ورغم ذلك يغيب عن شوارعه المنظر الجمالى والانضباط المرورى وقد تم قام الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بمخاطبة محافظة الشرقية لتحديد أحد الميادين الرئيسية بمدينة ههيا التى تحتاج إلى تطوير الا أن رد رئيسة مجلس المدينة السابقة كان صادماً بأن الطرق والشوارع والميادين مجهزة بصورة حضارية ومنسقة وليست بحاجة إلى تطوير.

كما أوضح أن هناك حاجة ملحة للتطوير فى مدينة ههيا وتحتاج إلى فكر معمارى وهندسى، مشيراً إلى أن المواطن- بعد إغلاق مزلقان المحطة الرئيسى فى وسط المدينة- أصبح فى ناحية والخدمات فى ناحية أخرى، مضيفا: أن وزير النقل أكد خلال اجتماعه مع محافظ الشرقية أن هيها تستحق كوبرى كبيرا لمرور السيارات والمواطنين عبر جانبى السكة الحديد، وأن وزارة النقل أرسلت بالفعل أرسلت لجنة للدراسة إلا أن رئيسة مجلس المدينة السابقة عرقلت أعمال تلك اللجنة.

وتابع: أن مجلس مدينة ههيا حدد مبلغ 50 جنيها على المتر مقابل المخالفة، ما شجع على ارتكاب المخالفات وبالتالى إغلاق الشوارع والأرصفة بمباركة من مجلس المدينة، مطالبا بوضع خطة لتطوير الميادين بصورة حضارية من خلال الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وبمشاركة التنمية المحلية.

بدورها عقبت المهندسة هايدى شلبى مهندسة بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى بأنه تم مخاطبة رئيس مركز ومدينة السابق ههيا بهذا الشأن والتى أفادت بأن الطريق الدائرى من الساحة حتى بداية طريق أبو كبير مجهزة بطريقة حضارية منسقة وليست ميادين عامة.

وأشارت إلى أنه يتم عمل مسابقة لتصميم الميادين تحت اشراف التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضارى لعمل ميادين نموذجية.

كما أكدت أنه يسعد الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المشاركة فى تطوير وتجميل مركز ههيا وتحسين الصورة البصرية للميادين والفراغات العامة بالمركز.

وأوصت اللجنة نهاية الاجتماع التزام مجلس مدينة ههيا بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بتشكيل لجنة مشتركة لمعاينة ميادين وشوارع ههيا على أرض الواقع وإعداد تقرير بذلك خلال شهر من تاريخه تمهيدا للبدء فى أعمال التطوير للشوارع والميادين وفقا للضوابط والاشتراطات التى يضعها جهاز التنسيق الحضارى وإفادة اللجنة بما تم.