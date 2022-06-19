مصير ماكرون يقف على الانتخابات البرلمانية

وتجرى الانتخابات على الصعيد الوطني لاختيار 577 عضوًا في الجمعية الوطنية، أقوى فرع في البرلمان الفرنسي.
في الجولة الأولى من التصويت الأسبوع الماضي، قدم ائتلاف بزعامة المثير للجدل من اليسار المتشدد جان لوك ميلينشون عرضًا قويًا بشكل مفاجئ، مما أدى إلى إثارة التوتر بين حلفاء ماكرون الوسطيين ويمين الوسط.
وخشي البعض من أن يؤدي الأداء القوي لائتلاف ميلينشون إلى تحويل ماكرون إلى زعيم مكبل لفترة ثانية، يقضي وقته في المساومة مع السياسيين، ولديه قيود على قدرته على الحكم.
وبعد إعادة انتخاب ماكرون في مايو، كان ائتلافه يناضل من أجل الحفاظ على أغلبيته المستقيمة -حصة تزيد عن نصف المقاعد- لتمكين الرئيس من تنفيذ الوعود الصارمة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية، ورفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 65.
وإذا فشل ماكرون في الحصول على الأغلبية، فلن يؤثر ذلك ببساطة على السياسة الداخلية لفرنسا، بل قد يكون له تداعيات في جميع أنحاء أوروبا.
ويتوقع المحللون أن الرئيس الفرنسي سيضطر إلى قضاء بقية فترة ولايته في التركيز بشكل أكبر على أجندته المحلية بدلاً من سياسته الخارجية.
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