62قتيلا حصيلة فيضانات الهند

وقالت وكالة إدارة الكوارث في ولاية آسام، إن 32 منطقة من مقاطعات الولاية البالغ عددها 35 كانت تحت الماء، حيث أدى نهر براهمابوترا المتضخم إلى انهيار ضفافه، مما أدى إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص. وتم استدعاء الجيش الهندي لجهود الإنقاذ وظلت القوات الجوية في حالة تأهب.
البحث مستمر
وفقد أربعة أشخاص بالأمس عندما انقلب قارب يحمل تسعة أشخاص في منطقة ديبروجاره بشرق ولاية آسام، على بعد 500 كيلومتر (310 أميال) شرق جواهاتي، عاصمة الولاية. وقالت الشرطة إن عمليات البحث مستمرة لكن أعاقتها التيارات القوية.
يتوقع خبراء الأرصاد فترة راحة من الأمطار بعد هطول أمطار متواصلة.
وفي وقت سابق، قام رئيس وزراء ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما، بجولة في المناطق المتضررة من الفيضانات ووصف الوضع بأنه قاتم.
وقال سارما «نركز الآن على عمليات الإغاثة والإنقاذ»، مضيفًا أن الجيش ووكالات الإنقاذ الأخرى قد تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص.
أمطار موسمية
وضربت الأمطار الموسمية السنوية المنطقة في يونيو وسبتمبر. وتعتبر الأمطار ضرورية للمحاصيل المزروعة خلال الموسم ولكنها تسبب أضرارًا جسيمة في كثير من الأحيان.
كما امتدت الفيضانات من الأنهار المتضخمة إلى بنجلادش المجاورة، حيث قالت الحكومة إن الوضع من المرجح أن يتدهور في منطقتي سونامجانج وسيلهيت الأشد تضررا في الشمال الشرقي وكذلك في الشمال.
وخلفت ضربات صاعقة في أجزاء من بنجلادش تسعة قتلى على الأقل منذ يوم الجمعة الماضي.
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