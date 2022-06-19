خادم الحرمين يبعث رسالة إلى أمير الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين. وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية له اليوم.



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