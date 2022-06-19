9 مشروعات تنموية من السعودية تبني القطاعات الحيوية باليمن

أسهمت الجهود السعودية التنموية في اليمن في تحسين البنى التحتية في مختلف القطاعات الحيوية والأساسية، والعائدة بنفعها على المواطن اليمني، ليكون المحور الأهم جملة المشاريع والمبادرات التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

مشروعان تعليميان

وشهدت محافظة مأرب أمس افتتاح مشروعين تعليميين لتطوير جامعة إقليم سبأ وإنشاء مركز الموهوبين، كما جرى تسليم 80 موقعاً للمساكن ضمن مشروع المسكن الملائم في محافظة عدن، وقبل أيام افتتحت أربعة مشروعات حكومية عبارة عن مراكز أمنية لإرساء الأمن والاستقرار كأساس متين للتنمية في سقطرى.

في حين يجري تنفيذ مراحل مشروع «الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة باليمن» في محافظات حضرموت ولحج وأبين وتعز والحديدة بتكلفة 2.100.000 دولار بشراكة مع «أجفند» و«صلة»، باستخدام تقنيات الطاقة النظيفة لتوفير مياه الشرب ومياه الري الزراعي وإنارة المرافق العامة والمنازل، سعيًا إلى تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين، والإسهام في تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن.

برامج التعليم والتدريب

وجرى مؤخراً الاحتفال باختتام برنامج «مسارات العمل ضمن مشروع بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي استفاد منه 509 خريجين وخريجات من جامعة عدن بهدف دعمهم لدخول سوق العمل.

وتندرج تلك المشروعات ضمن 207 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للشعب اليمني في سبع قطاعات أساسية هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

النمو المستدام

وينتهج البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أفضل الممارسات والمعايير لتنفيذ المشاريع بجودة وفاعلية عبر مكاتبه المتوزعة على المحافظات اليمنية، والتي تتيح له متابعة أعماله والإشراف عليها بشكل مباشر، والعمل على دراسة الاحتياج من الميدان، ورفع التقارير الخاصة بسير وإنجاز العمل، وتوضيح التحديات، وتعلّم الدروس المستفادة على الأرض، ومعرفة أثر وانعكاسات المشاريع والبرامج والأنشطة والمبادرات على الأشقاء اليمنيين، لإيجاد الابتكارات والحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة.

إجمالي مشاريع البرنامج في اليمن

207 مشاريع

6 ملايين مستفيد

72 شريكا