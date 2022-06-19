انت الان تتابع خبر شيوخ عشائر في كركوك يطالبون بتدويل التدخلات التركية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شيوخ ووجهاء ومثقفي قضاء الدبس في محافظة كركوك في مقطع فيديو حصلت عليه الخليج 365، "ندين ونستنكر التدخل التركي السافر داخل ارض العراق الذي طال ارواح المدنيين والمجمعات السكنية وقطع المياه والتسبب بجفاف المناطق الزراعية والتسبب بزعزعة الامن المجتمي".



واضاف البيان: "نطالب الحكومة العراقية بتدويل القضية والرد المناسب على التدخلات التركية وطرد جنودها من ارض العراق والا فان لابناء كركوك رد اخر".