الديمقراطي الكردستاني: إذا لم يعود الصدر سوف تشكل الحكومة

بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي، الأحد، أن الحكومة سوف تشكل إذا لم يعود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد استقالة الصدريين، مشيراً الى أن حزبه أصبح بيضة القبان.

وقال المياحي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، "نحن ماضون باتجاه تشكيل الحكومة"، مشدداً بالقول "كل المفاوضات وما حدث هناك شي غريب كل ما يجر في البيوتات هو في السر".

وأعرب المياحي عن أمله أن "تعود الكتلة الصدرية"، مضيفاً "إذا لم يرجع الصدر بعد المفاوضات سوف تشكل الحكومة".

وتابع أن "الديمقراطي الكردستاني أصبح بيضة القبان بعد انسحاب الكتلة الصدرية"، مشيراً الى أن "تشكيل الحكومة أصبح واجباً علينا جميعاً".

يشار الى أن نواب الكتلة الصدرية قدموا قبل أيام استقالاتهم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن بعدها الأخير انسحابه من العملية السياسية وعدم مشاركته في الانتخابات المقبلة مع ما وصفهم بـ"الفاسدين".