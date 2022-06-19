"طاقة الشيوخ" توافق على مقترح نائب التنسيقية باستراتيجية لمجابهة تغيرات المناخ

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، فى اجتماعها اليوم الأحد، على مقترح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج " نائب التنسيقية" بشأن قضايا التغير المناخى فى القارة الأفريقية، والذى يطالب الحكومة باصدار ورسم استراتيجية وطنية محددة المعالم تضمن كافة التدخلات والانشطة والسياسات والاعلان عنها كوثيقة وطنية رائدة فى مجابهة آثار التغيرات المناخية.

وقال النائب عمرو عزت، فى مقترحه، أن مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية فى العالم، وهى تقود حاليا توحيد الجهود الدولية من أجل الحد من الظاهرة المهددة للبقاء، وهو ما يتبلور فى استضافة مصر مؤتمر المناخ cop 26، والذى سينعقد خلال الفترة المقبلة فى شرم الشيخ.

وأضاف:" ظاهرة التغيرات المناخية تتطلب تضافر الجهود من الجهات المعنية فى الحكومة لرسم استراتيجية وطنية تضمن كافة التدخلات والانشطة والسياسات والاعلان عنها كوثيقة وطنية رائدة فى مجابهة آثار التغيرات المناخية".

ووافق نواب اللجنة، وممثلى الحكومة الحاضرين اجتماع اللجنة على مقترح "نائب التنسيقية".