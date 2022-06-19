مطالب برلمانية بسيستم موحد لتنظيم انتظار السيارات فى الشوارع

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بضرورة وجود نظام "سيستم موحد" خاص بتنظيم انتظار السيارات بمختلف الشوارع، لتسهيل حصول المواطن على الخدمة بشكل جيد وحماية حق المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع بمحافظتى القاهرة والجيرة، واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس.

وقال حسين، فى كلمته خلال الاجتماع إن وجود سيستم يضمن حق الدولة وكذلك حق المواطن.

ووجه حسين، عدة أسئلة لمسئولى الحكومة بشأن آليات تحديد قيمة الإيرادات المستهدفة، وكذلك آليات التقييم المستمر للقيم المالية خلال تطبيق القانون.

كما شدد النائب هشام حسين، على ضرورة مراعاة عدم احتكار الشوارع الرئيسية من جانب عدد محدود من الشركات الكبيرة، مطالبا بفتح المجال لشركات متوسطة تشارك فى تنظيم انتظار المركبات فى تلك الشوارع.

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موضوع طلب الإحاطة بشان التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات، من الملفات الهامة المدرجة بأعمال اللجنة بعنوان قياس أثر التشريعات الصادرة، وهى سنة سنتها اللجنة لقياس الأثر التطبيقى للقوانين.

وأكد المهندس أحمد السجينى، ضرورة طمأنة النواب حول قيمة ركن السيارة، بأنه لن يكون مبالغ فيه، وتحديد المناطق المستهدفة، والبدء بالمناطق التجارية.

وطالب السجينى، مسئولى محافظتى القاهرة والجيزة بحصر كامل عن خرائط الشوارع وتحديد آليات تحديثه.