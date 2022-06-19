عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول «الهيكل» المزعوم.ووفق الوكالة، «يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني».
على صعيد آخر أعلنت مصادر فلسطينية مقتل عامل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، لدى محاولته دخول إسرائيل بغرض العمل.
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