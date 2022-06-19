شكرا لقرائتكم خبر عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول «الهيكل» المزعوم.

ووفق الوكالة، «يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني».

على صعيد آخر أعلنت مصادر فلسطينية مقتل عامل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، لدى محاولته دخول إسرائيل بغرض العمل.