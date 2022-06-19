شكرا لقرائتكم خبر استنفار في الرقة بعد هروب سجناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات سوريا الديمقراطية برفقة القوى الأمنية التابعة لها استنفرت قوتها أمس، في محيط السجن المركزي الواقع شمال مدينة الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش.

وذكر المرصد، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن الاستنفار يأتي وسط معلومات مؤكدة عن هروب عدد من المساجين من السجن المركزي، الذي يتواجد فيه عناصر سابقون من تنظيم داعش.

وأضاف أن حادثة الهروب وقعت فجر أمس، وسمعت أصوات إطلاق الرصاص في محيط السجن المركزي، تلاها وصول سيارات إسعاف إلى منطقة السجن.