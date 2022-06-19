مؤسسة الشهداء تقر بحق الجمع بين راتب التقاعد ومبلغ الاعانة (وثائق)

وقالت المؤسسة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد جهود ومتابعة حثيثة من قبل مؤسسة الشهداء الى الجهات العليا في الدولة من اجل إيضاح مسألة الحق الجمع بين راتب التقاعدي الممنوح بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ ومبلغ الاعانة الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".وأضافت، "حيث وردت اجابة مجلس الدولة في كتابها الصادر ورقم القرار (١٦٩٩) في 16/6/2022 في فقرة المبدأ القانوني كما يلي:

لذوي الشهداء الحق بالجمع بين الراتب التقاعدي الممنوح بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) ٢٠١٦ ومبلغ الاعانة الاجتماعية وفقاً للقانون".

