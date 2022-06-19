قمة ثلاثية مصرية بحرينية أردنية في شرم الشيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، قمة ثلاثية جمعته بعاهلي الأردن الملك عبدالله الثاني والبحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



قمة ثلاثية انطلقت بعد استقبال السيسي للملك عبدالله الثاني الذي وصل إلى مدينة شرم الشيخ اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الملك عبدالله الثاني، غادر اليوم الأحد البلاد، رفقة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، متوجها إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأوضحت أن زيارة الملك عبدالله الثاني إلى شرم الشيخ، سيلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وكان الرئيس المصري السيسي، التقى مساء السبت في مدينة شرم الشيخ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد 3 أيام من مباحثات هاتفية بين الزعيمين تناولت تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي قمة شرم الشيخ في إطار حرص الرئيس المصري والعاهل البحريني وملك الأردن على مواصلة التنسيق والتشاور خصوصا في ظل هذا التوقيت الهام.

وزيارة العاهل البحريني وملك الأردن لمصر تأتي ضمن حراك دولي متواصل تشهده المنطقة خلال تلك الفترة لتنسيق المواقف والجهود بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار قبل قمة جدة.

أبرز ملامح هذا الحراك، يتجلى في الجولة المرتقبة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، التي تبدأ الإثنين المقبل، وتشمل مصر والأردن وتركيا.

زيارة العاهل البحريني وملك الأردن وجولة ولي العهد السعودي تأتي أيضا قبل القمة الأمريكية الإقليمية في جدة الشهر المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويزور الرئيس الأمريكي جدة في 15 و16 يوليو/تموز المقبل، حيث يبحث موضوعات ذات صلة بأزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا واليمن والملف النووي الإيراني والأمن السيبراني والأمن الغذائي.