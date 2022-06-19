شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى لـ"الشيوخ": وفرنا 3.191 مليار دولار للقطاع الخاص فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عفت السادات، الدكتورة رانيا المشاط، للمناقشة حول دور شركاء التمويل الدوليين وتأثيره على التنمية فى مصر.

بداية الاجتماع رحب الدكتور عفت السادات رئيس اللجنة بالوزيرة والوفد المرافق لها، مؤكدا النقاش حول دور شركاء التمويل الدوليين وتاثيره على التنمية فى مصر والمعوقات والتحديات التي تواجه التمويل الدولي من الأمور الهام التي لها تهتم بها اللجنة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة وفرت للقطاع الخاص 3.919 مليار دولار من خلال التمويل المباشر للشركات القطاع الخاص، وكذلك خطوط الائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرضت المشاط الإجراءات المعمول بها للحصول على التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية متعددي الأطراف، كما استعرضت مشروعات البنية التحتية لدعم التنمية المستدامة في قطاعات لنقل والمواصلات و الكهرباء و المياه والصرف الصحي وقطاع الاسكان الاجتماعي.

وأشارت المشاط إلى أن مصر تعمل مع الشركاء في المؤسسات التمويلية على تنفيذ استراتيجيات للخمس سنوات القادمة وللقطاع الخاص ولتعزيزه وتمويله، من خلال تحويل الاقتصاد إلى رقمي وشامل وأيضا «أخضر» وهي أولوية من أولوياتنا وتتماشى تماما مع فكرة التخارج، لأن «الأخضر» هي كلمة السر في استطاعة أي دولة أو قطاع خاص للحصول على تمويلات.