شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى نائب التنسيقية يحصل على موافقة بإنشاء فرع جامعة الأزهر فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ، في الحصول علي موافقة جامعة الأزهر، بإنشاء فرع لها في محافظة سوهاج، بعد استجابة اللجنة الدينية لمقترح النائب أحمد فوزي "نائب التنسيقية".

وجاء مقترح نائب التنسيقية ليخفف عن الدارسين بالمعاهد الأزهرية في سوهاج وكافة محافظات الصعيد مشقة وأعباء السفر إلى القاهرة لاستكمال تعليمهم الأزهري، خاصة بعد أن بلغ عدد الدارسين بمنطقة سوهاج الأزهرية وحدها 168 ألف طالب عام 2021.

ويأتي نجاح نواب التنسيقية، في إقناع اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ وممثلي الأزهر بالمقترح، بعد إشارتهم إلى وجود قطعة أرض في حي الكوثر بمحافظة سوهاج مخصصة لجامعة الأزهر تبلغ مساحتها 27175 م، غير مستغلة وتصلح لإقامة الفرع.

وأعرب النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادته بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة بسوهاج.

يذكر أن سوهاج هي ثاني أكبر محافظات الصعيد، ومن أكبر المحافظات اهتماما بالتعليم الأزهري، وتظهر الإحصائيات أن عدد خريجي الثانوية الأزهرية بالمحافظة 12 ألف خريج في 2021، يتطلب عددهم وجود فرع للجامعة بسوهاج، مما يجعل استضافتها لفرع جامعة الأزهر أولوية قصوى.

وأضاف نائب التنسيقية، أن أبناء الصعيد من السفر والاغتراب في القاهرة لدخول بعض الكليات، فضلا عن التكاليف الباهظة، ما يترتب عليه العزوف عن التعليم الأزهري، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة بالاهتمام بالأزهر باعتباره "منارة الوسطية" في العالم.