شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تشريعية النواب يوافق على موازنة 2023/2022..ويصف حياة كريمة بغير المسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023

وقال "الهنيدى" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد:" الاقتصاد المصرى استطاع الصمود فى ظل أزمة كورونا فضلا عن حرب روسيا وأوكرانيا"، مضيفا:" نحن عازمون على مواصلة العمل موجها جزيل الشكر للحكومة على السنة المالية للعام المالي".

وأشاد بحياة كريمة واصفا إياها بالمبادرة غير مسبوقة، موجها الشكر للحكومة على مواصلة دعم السلع الأساسية مشيدا بالتأمين الصحى الشامل واصفا إياه بالمشروع العظيم".

وأضاف:" أوجه الشكر للرئيس لدعمه للمواطن المصري، وأوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة".