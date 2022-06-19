شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة العادلى "نائبة التنسيقية": نصيب الفرد من التموين 3 جنيهات ونصف يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطنين يعانون من قرارات الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وهناك عدة ملاحظات بشأن الموازنة العامة للدولة.

وأضافت العادلي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن حجم الإعفاء الضريبي المقرر 20 ألف جنيه في الوقت الذي نجد فيه أن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه فقط، وهو ما يعني أننا نضع مواطنين دخولهم أقل من الحد الأدني للأجور ومطالبين بتسديد الضرائب، ما يزيد من أعبائهم الاقتصادية، أيضًا تحديد الموازنة لـ90 مليار جنيه للسلع التمونية لـ71 مليون مستهدف للتموين، سنجد أن نصيب الفرد يوميًا 3 جنيهات ونصف فقط مؤكده أن هذا الرقم هو أحد الأرقام في الموازنة للدعم علي سبيل المثال لا الحصر .

وتابعت نائبة التنسيقية، ان هذا الأمر يعود بنا للإشارة إلى أن خطة التنمية الاجتماعية ومشروع تكافل وكرامة، لكن في ظل الأعباء الاقتصادية نجد أن الأرقام والمعاشات ثابتة لهذه الأسر ما بين 325 - 400 جنيه شهريًا، وهي مبالغ قليلة جدًا بالمقارنة بأسعار السلع، وكان الأولى بنا إعادة ربط البيانات وتنقية جداول المستحقين للدعم ومعاش تكافل وكرامة للوصول للمستحقين الحقيقيين للدعم في الوقت الذي نعاني فيه من تباعات أزمة عالمية طاحنة.

وأكدت نائبة التنسيقية، أن المواطن المتوسط والفقير يعيش أزمة طاحنة فى ظل زيادة الاعباء نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وطالبت " العادلى"، الحكومة بربط قواعد بيانات وتحديثها لتوصيل الدعم لمستحقيه وعلينا زيادة الدعم لاأن يظل ثابت.