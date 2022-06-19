شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يعلنون الموافقة على الموازنة الجديدة.. ومطالبات بدعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، موافقتهم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023، مطالبين بدعم الصناعة المصرية.

وقال النائب مصطفى سالم :" نحن جميعا نعلم الظروف التي يمر بها العالم ونثق فى قدرة القيادة السياسية" متسائلا عن المسئول الرئيسي عن عدم التنفيذ الفعلي للأرقام الواردة فى الموازنة بشأن محافظة سوهاج"، مؤكدا أن المواطن بمحافظة سوهاج فى حاجة إلي تنفيذ المشروعات الخاصة بالمحافظة المدرجة بخطة الاستثمارات".

وأعلن الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023.

فيما قال النائب ياسر عمر:" بشفق على الحكومة، أول مرة تمر علينا موازنة وسط هذه الظروف الصعبة"، مشيرا إلى أن هناك زيادات بنسب فى الصحة والتعليم والبحث العلمي"، مطالبا الحكومة والشعب معا بالاعتماد على الوارد كما دعا دعم الصناعة المصرية".

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليارا لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.