شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يستقبل السفير اليابانى أوكا هيروشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم سفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي.

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال اللقاء، علي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومثمناً دور اليابان الحيوي و البارز في النقل والصحة والتعليم وغيرها من مجالات التعاون مثل تطوير المتحف المصرى الكبير وإنشاء الخط الرابع لمترو الانفاق.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني، بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، وموكداً أن العلاقات المصرية اليابانية علاقات راسخة، معرباً عن أمله في أن يساهم خلال فترة وجوده بالقاهرة في دفع وتطوير وتعزيز تلك العلاقات على مختلف الاصعدة خاصة البرلمانية لافتاً الي رغبته في تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية وهو مارحب به المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مؤكداً ان مجلس الشيوخ يحرص تماماً على هذه الخطوة معرباً عن أمله ان يتم ذلك في أقرب وقت.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ والسفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.