شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسيطر على حي بمدينة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت روسيا اليوم الأحد إن هجومها على مدينة سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا يمضي قدما وإنها سيطرت على حي يقع على مشارف المدينة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في بيان مصور "الهجوم في اتجاه سيفيرودونيتسك يتطور بنجاح". وأضاف أن القوات سيطرت على حي ميتيولكين على الأطراف الشرقية للمدينة. ومضى يقول "القوات المسلحة لروسيا الاتحادية تواصل ضرب الأهداف العسكرية على أراضي أوكرانيا".