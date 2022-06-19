الكهرباء يجدد عقد مدربه لموسم اضافي

وقال النادي في بيان مقتضب، تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تجديد الثقة بالكابتن لؤي صلاح لتدريب فريقنا الكروي للموسم المقبل".

ونجح صلاح في وصول الكهرباء للمركز الثامن بالدوري الممتاز برصيد 50 نقطة بعد تغلبه على نوروز بالجولة الماضية.



كما ساهم بالوصول الفريق للدور نصف النهائي من بطولة كأس العراق، وتنتظره مواجهة هامة أمام زاخو، ستقام خلال الشهر الجاري.

يذكر أن الكهرباء سيواجه الكرخ في الجولة 37 من عمر مسابقة الدوري، فيما سيلاقي الميناء في الجولة 38 "الأخيرة" من الدوري الممتاز.

