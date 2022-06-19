عاجل.. زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب السواحل الغربية لتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، الأحد، السواحل الغربية لتركيا.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عبر موقعها الإلكتروني.

وذكر البيان أن الزلزال وقع في بحر "إيجه" على بعد 1.01 كم من سواحل قضاء "مرميس" التابع لولاية "موجلا"، غربي البلاد، صباح الأحد وبلغ عمقه 22.15 كم تحت سطح البحر.

ولم يصدر بيان بعد عن السلطات التركية حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة.

وتأتي هذه الهزات ضمن سلسلة من الهزات التي ضربت البلاد مؤخرًا تراوحت بين 3.9 و4.9 درجات.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 1034 آخرين.