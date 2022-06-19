«استحمت مع والدها!».. مذكرات ابنة جو بايدن تثير جدلاً واسعاً وتكشف عن الجانب المظلم في حياة الرئيس الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت مقتطفات مسربة من مذكرات أشلي، ابنة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، عن بعض تصرفات والدها معها، لتثير حالة من الجدل الواسعة في وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، فقد تم تسريب مقتطفات من اليوميات الشخصية لأشلي بايدن، ابنة زعيم البيت الأبيض جو بايدن، والتي كشفت أنها "استحمت مع والدها"، وهو الأمر الذي أثار جدلاً وضجة واسعة وردود فعل كبيرة.

وأشارت القناة إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية قالت إنه لم يتم انتقاد بايدن بسبب هذا السلوك غير اللائق فحسب، بل وصف الفعل أيضا بأنه تحرش بالأطفال.

وفي أحد هذه المقتطفات التي تم تسريبها من مذكرات ابنة بايدن: "لقد كنت دائماً شخصاً مجنوناً ذات طابع جنسي مفرط في سن مبكرة.. أتذكر إلى حد ما ممارسة الجنس مع أحد أفراد الأسرة، أتذكر أنني مارست الجنس مع الأصدقاء في سن مبكرة، وأيضا الاستحمام مع والدي وهو أمر غير مقبول على الأرجح".

من جانبه، شن تاكر كارلسون، الإعلامي بقناة "فوكس نيوز"، هجوماً عنيفاً على الرئيس الأمريكي بعدما تم ذكره في المذكرات، حيث وصف كارلسون سلوك بايدن بالفظيع.

وقال كارسلون: "تخيل أنك والد بنات. اسأل نفسك: هل هناك أي تفسير لمثل هذا السلوك يمكن أن يبرره؟ لا يوجد مثل هذا التفسير. هذا انحراف، هذا فظيع. لا تذكر آشلي بايدن كم كانت عمرها في ذلك الوقت، عندما كانت تستحم مع والدها، ومع ذلك، كان من الواضح أنها كانت كبيرة بما يكفي لتتذكر ذلك".

وتابع: "الاستحمام مع ابنتك غير مقبول!، إذا لم تكن هذه محاولة للتحرش بقاصر، فهذا بالتأكيد سبب لزيارة الشرطة".

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلامية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ألقى القبض على امرأة وأحالها للتحقيق بعد ما قامت بتسريب مذكرات أشلي.