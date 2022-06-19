شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن توافق على الموازنة العامة: الرئيس حامل راية الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عاطف ناصر، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023.

ووصف "ناصر" خلال كلمته بالجلسة العامة للدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحامل راية الإصلاح، مضيفا:" الرئيس السيسي يحمل على عاتقه قرارات لصالح المواطن".

ووجه "ناصر" الشكر للحكومة بسبب قراراتها بعدم رفع أي زيادة أسعار لمدة 6 أشهر، مضيفا :" فى ظل الجهود الكبيرة للانطلاق فى الوطن وبناء الإنسان وتأتي الظروف الخارجية والمتواصلة التي تؤثر على الداخل، مضيفا:" بدون الخوض فى التفاصيل إن الموازنة هي الأكبر من حيث الموارد، إلا أن المواطن لا يشعر بتحسن فى بعض الخدمات معلنا موافقته على الموازنة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليارا لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.