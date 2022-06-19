شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": قطاع الخدمات العامة يحتل الصدارة فى موازنة 2023/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن التقسيم الوظيفى للمصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23، والبالغة 2 تريليون و70 مليارا و872 مليون جنيه، قائلا خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشارالدكتور حنفى جبالى، إن الاعتمادات الموجهة لقطاع الخدمات العامة احتلت المركز الأول بقيمة تريليون و21 مليارا و607 مليون بنسبة 49.3 % من قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة لقطاعات الموازنة للعامة للدولة للسنة المالية 22/23 يليه قطاع الخدمات الاجتماعية بقيمة 393 مليار و352 مليون جنيه بنسبة 14.2%، يليه قطاع التعليم بقيمة 192 مليارا و677 مليون جنيه، يليه قطاع الصحة بقيمة 128 مليارا و114 مليون جنيه، يليه قطاع الشئؤن الاقتصادية بنحو 114 مليارا و618 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الاعتمادات الموحهة لقطاعات الخدمات العامة والحماية الاجتماعية والتعليم والشئؤن الاقتصادية والصحة، بلغت تريليون و750 مليارا و368 مليون جنيه بنسبة بلغت 84.5 % من قيمة ما قدر من اعتمادات لمقابلة متطلبات قطاعات الموازنة العامة للدولة.

واشار إلى ارتفاع الاهمية النسبية للاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة فى السنة المالية 22/23 مقارنة بالعام المالى 22/21 حيث تبلغ 6.2 %مقابل 6%، وارتفاع قيمة الاعتمادات الموجهة لقطاع التعليم فى السنة المالية 22/23 حيث بلغت 9.3 % مقابل 9% فى العام المالى 22/21.

وأشار إلى ارتفاع معدل الزيادة فى قيمة الاعتمادات المخصصة لقطاعات النظام العام وشئؤن السلامة العامة والشئؤن الاقتصادية وحماية البيئة والصحة والشباب والثقافة والشئؤن الدينية والتعليم للسنة المالية 22/23 مقارنة بالسنة المالية 21/22 بما يعادل 60%